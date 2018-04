Cardenal Ezzati: Obispo Juan Barros debe "dar un paso al costado"

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, cuestionó la permanencia del obispo de Osorno, Juan Barros, en su cargo tras el desarrollo una Asamblea Extraordinaria con el clero chileno.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país aseguró que el papa Francisco fue "engañado" respecto a la información que se le entregó sobre la situación de Barros, quien es acusado de encubrimiento por parte de las víctimas del caso Karadima. Y respecto a la situación del obispo aseguró que debió haberse resuelto "hace años".

Además, aseguró que Barros "sin duda alguna" debe "dar un paso al costado". "Yo no soy juez para decir si él incurrió o no, pero el bien del pueblo de Dios pide de parte de él la disponibilidad, como el bien del pueblo de Dios, si me lo pide a mí también debiera estar dispuesto a eso", dijo monseñor Ezzati.

Además monseñor Ezzati rebatió las palabras del cardenal Francisco Javier Errázuriz quien había dicho hace algunos días que no le correspondía informar al papa sobre la situación de cada país.

Hamilton: No hay diferencia entre pecados y crímenes

Tras participar en un foro del Consejo para la Transparencia, se refirió al tema James Hamilton, una de las víctimas del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima quienes han acusado complicidad en los abusos sexuales de algunos miembros de la Iglesia como el obispo Juan Barros, además de Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago, Tomislav Koljatic, obispo de Linares, y el de Talca, Horacio Valenzuela.

Hamilton pidió que sea necesario que los obispos "cuando tengan información, denuncias, y tengan los elementos suficientes como para acreditar un abuso, que entiendan que no hay diferencias entre pecados y crímenes".

"El abuso de menores es un crimen y debe ser denunciado. Cuando no se denuncia se transforma en complicidad", comentó Hamilton.

Hamilton confirmó que durante la próxima semana estará en Roma junto a Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo para reunirse con el papa Francisco. Aseguró que es momento de estar atentos y que esperan acciones "concretas".