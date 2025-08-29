El obispo emérito Alejandro Goić fue internado de urgencia

El exobispo de Rancagua (2004-2018) Alejandro Goić, de 85 años, fue internado de urgencia este viernes.

A través de un comunicado, el Obispado de la capital de la Región de O'Higgins informó que el obispo emérito "ingresó de urgencia a la Clínica Isamédica" de la ciudad y "actualmente se encuentra bajo observación médica y recibiendo los cuidados necesarios".

"El Obispado invita a toda la comunidad diocesana a unirse en oración confiada al Señor, pidiendo por la pronta recuperación y fortaleza de Monseñor Goić en este delicado momento de salud. Pedimos especialmente a las parroquias, comunidades religiosas y fieles en general, ofrecer oraciones y eucaristías por su pronta mejoría", cerró el texto.

Goić alcanzó notoriedad cuando en 2007, ejerciendo la presidencia de la Conferencia Episcopal, propuso la idea de un "sueldo ético" para las personas.

En sus últimos años de gestión, fue vinculado a una presunta red de abusos en la Región de O'Higgins; sin embargo, el proceso judicial no prosperó y todos los supuestos involucrados terminaron sin condenas.

Su renuncia a la Diócesis de Rancagua fue aceptada por el propio papa Francisco en medio de la crisis de la iglesia por abusos sexuales.