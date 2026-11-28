El Partido Nacional Libertario (PNL) respondió este sábado a los cuestionamientos del cardenal Fernando Chomali, quien atribuyó a un sesgo machista las críticas de la colectividad contra su hermana y ministra de Salud, May Chomali, en medio del debate por la hormonización en menores de edad trans.

En entrevista con T13 Radio, el arzobispo de Santiago y líder de la Iglesia católica chilena sostuvo que los ataques responden a una resistencia frente al liderazgo femenino: "Hay personas en Chile que no soportan que una mujer sea valorada. No soportan que una ministra mujer sea la mejor evaluada durante muchos meses. Ese es nuestro machismo".

"No la voy a defender a ella: se defiende sola. Yo creo que su foco está en los enfermos (...) Chile es un país que tiene una larga tradición médica y siempre va a buscar lo mejor para la persona que sufre. Creo que son personas que sufren mucho y hay que tratarlas con mucho respeto y cuidado porque la situación que se vive al interior de la familia amerita eso", afirmó el prelado.

En esa línea, planteó que "una cosa es hablar desde afuera y otra cosa es tener la experiencia de un niño o niña que experimenta esta disforia de género, lo que significa para ella o él mismo y los padres. Para eso hay todo un equipo médico que intenta buscar lo mejor para la persona. Todos los casos son distintos y cada persona tiene que ser tratada en su mérito".

Por ello, el cardenal Chomali enfatizó que es una tema que "hay que tratarlo con mucho cuidado y pudor, conozco personas que han ido a hablar conmigo que se encuentran esta situación con un hijo o hija, eso requiere mucha compañía, es un tema que tiene que abordarse multidisciplinariamente".

"Tratar este tema en una sesión de Presupuesto me parece que es de una frivolidad impresionante y también no es hacer justicia a la medicina chilena que hace un esfuerzo inmenso de buscar lo mejor para el país", afirmó.

En ese sentido, acusó que "pensar que se anda hormonizando a medio mundo, eso no es así, pero se requiere un análisis. Hay que mirarlo con más cautela. La Iglesia Católica ha dicho muy poco al respecto, pero hay un documento de la doctrina de la fe que plantea que no es deseable el cambio de sexo en líneas generales. Hay algunos casos dramáticos que hay que mirar con mayor atención".

La partida que eliminaba el financiamiento público de los tratamientos hormonales de personas entre 16 y 18 años fue rechazada en Senado durante la discusión del Presupuesto 2027. Esto, motivó la molestia del PNL e incluso una amenaza de acusación constitucional, apuntando a "acuerdos" políticos previos.

"Lamentamos que haya recurrido a su investidura eclesiástica para descalificar los cuestionamientos"

La defensa del arzobispo de Santiago a su hermana no cayó bien entre los libertarios, quienes calificaron las declaraciones de "desafortunadas" y aseguraron que la discusión "es de naturaleza científica, técnica y moral".

"Reducirla a una expresión de machismo no solo constituye una descalificación infundada, sino que rebaja considerablemente el nivel de un debate que compromete la salud y la integridad física de nuestros niños", sostuvo la tienda que preside el exdiputado Johannes Kaiser.

Asimismo, el PNL referencia a la propia doctrina de la Iglesia: "El catecismo, en su numera 2333, establece que corresponde a cada hombre y mujer reconocer y aceptar su identidad sexual. Asimismo, la declaración Dignitas infinita, del Dicasterio para la doctrina de la fe, reafirma la dignidad del cuerpo humano, el respeto por la naturaleza sexuada de la persona y advierte sobre los riesgos morales de las intervenciones de sexo".

"Hubiéramos esperado del cardenal una defensa de estos estudios con, al menos, la misma vehemencia", arremetieron contra Chomali.

"Lamentamos que el cardenal haya concurrido a su investidura eclesiástica para descalificar los legítimos cuestionamientos a la gestión ministerial de su hermana. La autoridad moral de la Iglesia Católica no es patrimonio personal. De ahí que resulte especialmente grave comprometerla en la defensa política de un familiar", señalaron.

El PNL cuestionó que en un contexto en la que iglesia católica pierde fieles, "cabe preguntarse qué pueden esperar los católicos de sus pastores cuando son estos mismos quienes omiten la defensa de su doctrina ante discusiones de semejante trascendencia".