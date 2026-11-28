Con miles de velas encendidas en calles y hogares, Ucrania conmemoró este sábado a las casi cuatro millones de víctimas del Holodomor —la hambruna provocada por el régimen soviético entre 1932 y 1933—, en una jornada marcada por los ataques diarios de Rusia contra su industria alimentaria e infraestructura energética.

La ceremonia honró la memoria de un episodio que Kiev y otros 32 países reconocen como un genocidio cometido durante la era soviética. "Mientras mantengamos viva esta llama, el recuerdo de las víctimas inocentes no se desvanecerá", expresó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El homenaje se desarrolló en medio de extensos apagones provocados por la ofensiva rusa sobre el sistema eléctrico, donde el zumbido de los generadores acompañó el silencio conmemorativo.

En paralelo, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, advirtió que un ataque con drones puso en riesgo el suministro de agua en la capital.

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