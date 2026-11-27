El cardenal Fernando Chomali y el fiscal nacional, Ángel Valencia, encabezaron este viernes la conferencia "La religiosidad en el mundo del crimen", instancia que reunió al Ministerio Público, al Arzobispado de Santiago y a la Pontificia Universidad Católica (UPC) para analizar las manifestaciones religiosas entre personas que cometen delitos.

La actividad se extendió por cerca de dos horas y abordó la relación entre las creencias religiosas y las conductas criminales, particularmente cuando se invoca el nombre de Dios para justificar actos delictivos.

"Nos hemos dado cuenta de que las personas que cometen crímenes son personas con manifestaciones religiosas, y se trataba de ver cuál es la legitimidad y si es compatible ser religioso con ser un criminal que hace daño", explicó Chomali.

Agregó que "hay una verdadera religión y una falsa religión, y, evidentemente, invocar el nombre de Dios para hacer daño no tiene nada que ver con la verdadera religión".

Por su parte, Valencia planteó que, si bien la Fiscalía es una institución laica, eso no significa que esté ajena a este tipo de fenómenos. Además, adelantó que durante los próximos meses se realizará un segundo encuentro para profundizar en la materia.