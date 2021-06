Juan Carlos Cruz visitó al papa Francisco y le agradeció reciente nombramiento

El papa se ha reunido con el chileno Juan Carlos Cruz -una de las tres víctimas del cura Fernando Karadima- quien le agradeció su reciente nombramiento como miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

Cruz, que ya se ha reunido en varias ocasiones con el pontífice, escribió, en un tuit: "Hoy agradecí al papa Francisco por mi nombramiento y reafirmé mi compromiso de seguir ayudando a los supervivientes de abusos sexuales en todo el mundo".

Hoy agradecí al Papa Francisco mi nombramiento y reafirmé mi compromiso para seguir ayudando a sobrevivientes de abuso sexual en el mundo. Today I thanked Pope Francis for my appointment and reaffirmed my commitment to keep helping survivors all over the world. pic.twitter.com/DwU5OpLlWC