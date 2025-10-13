Monja viral de TikTok resultó ser un antiguo estafador de Copiapó

Una mujer conocida en TikTok como "Madre Teresa" resultó ser la misma persona que en 2016 fue detenida por estafar a un comité de vivienda en Copiapó por 20 millones de pesos.

Se trata de Andrés Alfaro Araya, quien se hacía pasar por un sacerdote llamado "Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta", hasta que fue detenido por la PDI por prometer viviendas a familias que nunca se concretaron.

Según dio a conocer Contigo en la Mañana de Chilevisión, actualmente el sujeto se presenta como integrante de la congregación Samaritanas del Corazón de Jesús y se dedica a realizar obras de caridad en hospitales y vender objetos religiosos en redes sociales.

Sin embargo, al ser confrontada, la mujer negó ser la misma persona legalmente, ya que en 2022 cambió su nombre y género. "Yo soy Teresa. Si bien es cierto fui acusada de esa estafa en el año 2016, ahora soy monja. Tengo mi arzobispo, somos de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, que está regulada por el Ministerio de Justicia", afirmó.

"Es fácil agarrarse de algo que pasó hace 10 años atrás, pero no de lo que estoy haciendo actualmente. Mis seguidores saben que el trabajo que hago actualmente es netamente por mis rosarios, porque tengo un tumor cerebral que me tengo que tratar", comentó.

En los videos que publica, aparece además un hombre identificado como el "padre Eugenio", quien sería su pareja y con quien vive en Las Condes.

Desde la Conferencia Episcopal aseguraron no tener antecedentes de la supuesta religiosa y lamentaron que "algunas personas puedan aprovecharse de la buena fe de otras, causando confusión y posibles perjuicios económicos".