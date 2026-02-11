Comenzó pago del Bono de Acogida a afectados por incendios en Ñuble y Biobío

Este miércoles se inició el pago del Bono de Acogida destinado a las familias gravemente afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

El aporte, equivalente a 10 UF (cerca de 397 mil pesos) es de libre disposición y tiene como objetivo facilitar el alojamiento transitorio de los hogares mientras avanzan en su proceso de recuperación.

En esta primera nómina, el beneficio alcanza a 4.417 hogares (349 en Ñuble y 4.068 en Biobío) lo que representa una inyección de recursos superior a los 1.755 millones de pesos. El dinero fue depositado directamente en la CuentaRUT del jefe o jefa de hogar y también puede ser retirado en sucursales de BancoEstado.

"A 25 días de la emergencia, el Estado está trabajando a su máxima capacidad. Las familias de Ñuble y Biobío son la primera prioridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y lo seguirán siendo hasta el último día de nuestro mandato", afirmó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

En el caso de arrendatarios, propietarios y allegados de departamentos, el Bono de Acogida se extenderá por marzo y abril, completando tres meses de apoyo económico.

Otras ayudas activadas

La medida se enmarca en las acciones del Comité de Ayudas Tempranas (CAT), entre las que destaca el Bono de Recuperación, aporte de libre disposición de hasta 1.500.000 pesos por hogar, que ya ha beneficiado a 4.345 familias con una inyección superior a los 6.300 millones de pesos.

Asimismo, se contempla el Bolsillo Electrónico de Emergencia para la Autoconstrucción (BEEA) o vivienda de emergencia, que permite a hogares con daño grave optar por una vivienda transitoria o recibir 150 UF —cerca de 6 millones de pesos— en tres cuotas para la compra de materiales de construcción.

Para viviendas con afectación leve o media, se habilitó además un Bolsillo Electrónico de Emergencia de 50 UF —aproximadamente 2 millones de pesos— destinado a la compra de materiales para reparación. Este apoyo fue entregado el pasado 3 de febrero a 81 familias.

El detalle de estas y otras medidas está disponible en el sitio oficial www.ayudastempranas.cl.