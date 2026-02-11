Jóvenes que se jactaban en redes sociales de sus crímenes fueron detenidos en la playa y en Renca

Tres integrantes de una peligrosa banda criminal fueron detenidos por su presunta participación en un violento asalto donde atacaron a clientes y trabajadores.

La investigación policial reveló que el grupo no solo se limitaba a establecimientos comerciales, sino que también estaría vinculado a otros delitos como encerronas y abordazos en distintos puntos de la capital.

La captura se concretó en dos frentes: dos de los individuos fueron ubicados en una vivienda arrendada en El Quisco, Región de Valparaíso, mientras que el tercero fue interceptado en la comuna de Renca.

El uso de redes sociales como pista clave

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fue el comportamiento de los delincuentes en internet, ya que la policía logró dar con ellos tras un seguimiento de sus perfiles digitales, donde exhibían armas y se jactaban de sus delitos.

"Se logró identificar a una banda criminal integrada por seis sujetos que actuó violentamente en un local WOM en la comuna de San Miguel con armas largas y overoles, overoles... Fueron muy violentos con los usuarios que se encontraban en el lugar el día 2 de febrero, y logramos detener a tres de ellos en la Quinta Región y en Santiago", explicó el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI.



El oficial señaló que los tres arrestados son chilenos y considerados altamente peligrosos.

Prisión preventiva para los detenidos

Los aprehendidos, de 19, 20 y 21 años de edad, cuentan con un extenso prontuario policial que incluye robos con intimidación y otros delitos violentos. Al momento de la detención, se incautó un furgón y armas de fuego.

Tras la audiencia de formalización, la Justicia decretó prisión preventiva para los tres sujetos, mientras la investigación sigue abierta y la policía busca a otros tres integrantes de la banda, con operativos en curso para desarticularla completamente.