Peregrinación a Lo Vásquez: Conoce el plan de contingencia

El tránsito en la Ruta 68 se encuentra suspendido este sábado por la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, donde se espera que un millón de personas se congreguen para la celebración de la Inmaculada Concepción.

El corte, desde Santiago a Valparaíso y viceversa, se extiende hasta las 08:00 horas de este sábado, cuando se habilitará el tránsito por la ruta sólo para quienes vayan al santuario.

Mientras que los vehículos que deban circular entre la Región de Valparaíso y la ciudad de Santiago serán desviados por la Ruta 5 Norte, vía La Calera o por La Dormida, exceptuando a los residentes de lugares inmediatamente cercanos a la Ruta 68.

"Consideren un aumento importante en los tiempos de viaje", advirtió a los automovilistas Alejandro Aguirre, editor de TransporteInforma Valparaíso.

También se habilitarán 300 buses para realizar los viajes desde y hacia el Santuario, los que deberán exhibir un distintivo o franja entregada por Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso (Seremitt).

De 2.800 pesos será el valor del pasaje de los buses especialmente habilitados para subir al santuario desde Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Además, el SAMU realizará atención sanitaria al interior del santuario, sumándose puestos de salud en el sector La Escuelita, sector El Cerro y puesto médico Casablanca.

El editor de TransporteInforma Valparaíso llamó a los ciclistas "que cuenten con todos los utensilios necesarios y también a los peatones que ojalá puedan llevar ropa reflectante".

Santuario no teme una posible baja de fieles

Si bien la peregrinación se da en un año complejo para la Iglesia chilena por los escándalos de abusos sexuales, el rector del santuario, Andrés Valenzuela, sostuvo que no teme una posible baja de fieles.

"La fiesta de la Virgen trasciende mucho más allá de los problemas puntuales de la Iglesia. Acá la gente llega precisamente para encontrarse con la Virgen aquí en el santuario para entregar su oración, para poder renovar su fe. El llamado que hacemos es a que no destruyan su cuerpo, que no se dañen. Dios espera una penitencia, una manda, que vaya en orden a una conversión de vida, a ofrecer un cambio, no a que se dañen y se destruyan", aseveró.