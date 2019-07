Ex capellán Hogar de Cristo: Una persona me contó de piropos y caricias excesivas de Renato Poblete

El sacerdote jesuita Agustín Moreira, ex capellán del Hogar de Cristo, se refirió a las conclusiones entregadas por la Compañía de Jesús respecto a Renato Poblete, en que se confirmaron 22 casos de abuso sexual entre 1960 y 2008.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Moreira, quien trabajó con Poblete cuando éste era capellán del Hogar de Cristo, declaró sentirse "muy golpeado" y agregó que respecto a situaciones o comentarios de abuso "nunca vi, ni escuché nada", salvo en una oportunidad en que lo buscó una tercera persona para reclamarle por el trato del sacerdote.

"Yo no sabía quién era la persona involucrada, me pidió reserva y pregunté de qué se trataba y lo que pude intuir es que se trataba de piropos y caricias excesivas. Pregunté si eso ameritaba una investigación o una denuncia y la persona que me estaba contando respondió tajantemente que no. Es lo único que recibí en los diez años que estuve", agregó.

No obstante, también reconoció que escuchó otros comentarios sobre el resto de las personas que trabajaban en la fundación

"Estando en el Hogar (de Cristo) recibía rumores y comentarios de otras personas también. Lo que siempre propiciada era que ojalá no procediéramos con rumores, que ojalá las denuncias vinieran de primera fuente, que se canalizaran adecuadamente y no estableciéramos una organización donde predominaran los rumores", detalló.

Consultado sobre si estos "rumores" eran sobre otros sacerdotes, Moreira respondió: "No, en el Hogar de Cristo en la parte central éramos cuatro, éramos muy pocos los sacerdotes, en un universo de muchísimas personas".

Moreira fue capellán del Hogar de Cristo entre los años 2000 y 2011, siendo el sucesor inmediato de Poblete.

El informe dado a conocer este martes por el provincial jesuita, Cristián del Campo, establece además que Poblete mantuvo seis relaciones estables en un período de tiempo. Al respecto, Moreira respondió que "yo no conocí situaciones de relaciones estables u otras relaciones con mujeres".

El sacerdote Moreira explicó que trabajó con Poblete durante 10 años por lo que "en este momento yo siento mucha rabia por lo que ha acontecido, mucho dolor por el daño que se le ha hecho a las víctimas".

Manejo de dineros

En la declaración entregada por la Compañía de Jesús, la congregación reveló que el informe indica que el abuso de Renato Poblete fue permitido gracias a su "posición de poder" debido a una su "imagen pública de persona de bien", una "enorme red de contactos, y el poder económico que tuvo al manejar autónomamente importantes sumas de dinero".

Respecto a esto, Moreira se refirió a la situación económica de Poblete en el Hogar de Cristo donde era vicecapellán. "Ese sueldo lo integraba íntegro a las arcas de la comunidad nuestra y todas las donaciones que él recibiera que iban de alguna forma formalizados a nombre del hogar (de Cristo) llegaban al hogar. Pero habían otras donaciones que nosotros no teníamos cómo seguirle la pista".

En ese sentido, las donaciones de particulares podían no ser identificados. Moreira aseguró que la institución nunca le pasó dinero a Poblete: "En algún momento, yo me enteré ahora, que él habría pedido y se le dijo que no (...) Me consta que personas que estaban en la alta dirección le habrían dicho que no, que eso era algo extraoficial, que no lo hacíamos", aproximadamente en el año 2007 o 2008, agregó.

Respecto a la situación en la congregación y a los dineros obtenidos por donaciones, Moreira aseguró que "yo creo que ahí nos cabe una responsabilidad como cuerpo, como comunidad, que no supimos establecer los contrapesos".

"La Compañía de Jesús tiene normas que debemos cumplir respecto de los dineros que recibimos que no son dineros personales y en ese sentido, nosotros fallamos como Compañía, como compañeros de comunidad y no establecimos los contrapesos que hoy día nos damos cuenta que son sumamente necesarios y, en ese sentido, hay una responsabilidad nuestra", agregó.