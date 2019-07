Alcalde Carter defendió consulta por límite horario a menores: "No se ha tomado ninguna decisión"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, defendió la consulta ciudadana realizada este domingo en ocho comunas del país que busca establecer un horario límite para que los menores de edad puedan andar en la calle.

En la votación, participó un 8,9 por ciento del padrón electoral -es decir 120 mil personas- de las comunas de Antofagasta, Colina, La Reina, La Florida, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Quilpué. En la instancia, ganó la opción de restringir el horario para los menores de edad con más de 103 mil votos.

La polémica ha surgido debido a que los opositores a esta medida plantean que el consumo de alcohol y de drogas se pueden combatir con políticas públicas y que la medida podría violar el derecho de los jóvenes al libre tránsito por lo que sería inconstitucional.

La consulta no es vinculante, por lo tanto no habrán multas ni penas si es que no se cumple la medida, pero ahora las comunas evaluarán las acciones a seguir. En ese sentido, Las Condes ha planteado la posibilidad de establecer brigadas de padres o jóvenes mayores de edad, acompañados de personal municipal que entregarían "recomendaciones" a los menores que no cumplan con el horario.

Respecto a esto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, manifestó que si se concreta esta medida, no descartan ir a la justicia y aseguró que "lo que nosotros debiéramos hacer, en virtud del cumplimiento de nuestras atribuciones legales es ejercer acciones constitucionales que buscarían la restitución de aquellos derechos vulnerados por una decisión administrativa que, insistimos, jamás puede pasar por sobre la constitución, por sobre la ley, ni por los tratados internacionales que se encuentran vigentes y que han sido ratificados por nuestro país".

En ese sentido, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, defendió la consulta ciudadana y manifestó que "acá se ha consultado a la gente, no se ha tomado ninguna decisión. Ahora los concejos de las ocho comunas, cada uno tendrá que tomar la decisión".

"Evidentemente, si algún municipio sale con una idea como saldremos a la calle con Seguridad Ciudadana y golpearemos a la gente que está en la calle, eso es una aberración. Obviamente, ese alcalde tiene que ser destituido y sancionado por hacer una cosa tan disparatada", agregó.