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Tópicos: País | Infancia

El positivo impulso del skate, la robótica y el teatro en el desarrollo socioemocional de escolares

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Javiera Horta, directora de Educación de Fundación Kiri, abordó en Cooperativa mediciones sobre bienestar entre el alumnado.

El positivo impulso del skate, la robótica y el teatro en el desarrollo socioemocional de escolares

"Kiri nace desde el dolor de ir viendo cómo los indicadores de salud mental se han deteriorado", destacó la profesional.

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En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, Javiera Horta, directora de Educación de Fundación Kiri, destacó el impacto de talleres formativos de robótica, skate y teatro en el desarrollo socioemocional de escolares.

La iniciativa midió a más de mil estudiantes de tres regiones. "Buscamos una de cada ámbito: que hubiera ciencia, cultura y deporte, porque es importante que puedan elegir", afirmó Horta sobre la metodología implementada durante un año escolar.

El estudio arrojó avances significativos en optimismo y resolución de conflictos. "Los apoderados no solo reportan que los niños están mejor, sino que también reportan que ellos están mejor", valoró la profesional respecto a la disminución del estrés en los hogares.

Finalmente, la representante apuntó a masificar esta propuesta a más asignaturas. "Nosotros sí creemos que es replicable, y eso es lo que hemos estado buscando y empujando", concluyó Horta, destacando la necesidad de expandir estas herramientas pedagógicas en el país.

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