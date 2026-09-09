El positivo impulso del skate, la robótica y el teatro en el desarrollo socioemocional de escolares

En una nueva edición de Esa es la Idea en Cooperativa, Javiera Horta, directora de Educación de Fundación Kiri, destacó el impacto de talleres formativos de robótica, skate y teatro en el desarrollo socioemocional de escolares.

La iniciativa midió a más de mil estudiantes de tres regiones. "Buscamos una de cada ámbito: que hubiera ciencia, cultura y deporte, porque es importante que puedan elegir", afirmó Horta sobre la metodología implementada durante un año escolar.

El estudio arrojó avances significativos en optimismo y resolución de conflictos. "Los apoderados no solo reportan que los niños están mejor, sino que también reportan que ellos están mejor", valoró la profesional respecto a la disminución del estrés en los hogares.

Finalmente, la representante apuntó a masificar esta propuesta a más asignaturas. "Nosotros sí creemos que es replicable, y eso es lo que hemos estado buscando y empujando", concluyó Horta, destacando la necesidad de expandir estas herramientas pedagógicas en el país.