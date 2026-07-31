Fundación Coanil lanza su colecta 2026 y busca recaudar 120 millones de pesos

Entre el 3 y 9 de agosto se realizará la colecta 2026 de la Fundación Coanil, que este año busca recaudar 120 millones de pesos, para seguir financiando programas, apoyos y servicios que promueven la inclusión y la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual.

La campaña es digital, a través del sitio coanil.donando.cl, donde además está disponible la posibilidad de transformarse en socio mensual de la ONG.

Pero la colecta además tendrá dos días presenciales, pues el 4 y 5 de agosto voluntarios de Coanil estarán recolectando dinero en las principales ciudades del país, entre Arica y Castro.