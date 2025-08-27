Síguenos:
Tópicos: País | Infancia

Fundación Nuestros Hijos busca recaudar 300 millones en su colecta anual

Hasta el 7 de septiembre se realiza la colecta anual 2025 de la Fundación Nuestros Hijos, que este año busca recaudar 300 millones de pesos para financiar sus programas de rehabilitación y apoyo integral a niños, niñas y adolescentes con cáncer en todo Chile.

La iniciativa tiene una etapa digital, ya en curso, que permite aportar a través del sitio de la ONG, y usando varias plataformas de pago online.

Además, los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre, la fundación saldrá a las calles a lo largo del país, para recibir aportes en dinero en efectivo a través de sus voluntarios.

