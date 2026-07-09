Para apoyar a niños con cáncer: Fundación Nuestros Hijos lanza rifa por sus 35 años

Con un auto cero kilómetro como primer premio, la Fundación Nuestros Hijos lanzó su rifa 2026, que además de celebrar sus 35 años busca recaudar $73 millones "para financiar los programas que la institución entrega gratuitamente a niños con cáncer de todo Chile".

La campaña solidaria estará vigente hasta el 6 de agosto, con boletos que se pueden adquirir a través del sitio rifafnh.donando.cl, que contempla pago con transferencias o tarjetas.

"Esta rifa representa mucho más que una posibilidad de ganar un gran premio. Es una oportunidad para que miles de personas se sumen a una causa que cambia vidas. Cada ticket que alguien compra nos permite seguir acompañando a niños con cáncer y a sus familias en uno de los momentos más difíciles que pueden enfrentar", comentó Matías Palacios, gerente general de Fundación Nuestros Hijos.