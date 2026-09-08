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Tópicos: País | Infancia | Protección

Clausuran guardería irregular en Maipú: Dueños falsificaron firmas del alcalde Vodanovic

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Los responsables del recinto cobraban 130.000 pesos por la atención de cada niño y niña, según advirtió el jefe comunal.

Tras inspeccionar y cerrar el local, los equipos municipales denunciaron la situación formalmente.

Clausuran guardería irregular en Maipú: Dueños falsificaron firmas del alcalde Vodanovic
 Municipio de Maipú / ATON (archivo)

El alcalde aseveró que el recinto operaba sin las condiciones mínimas y con personal que no estaba calificado para trabajar con menores.

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La Municipalidad de Maipú clausuró una guardería que operaba sin los permisos correspondientes para cuidar a niños y niñas, y además, durante el operativo, funcionarios hallaron documentos que simulaban que el recinto estaba autorizado, situación que fue denunciada formalmente.

El procedimiento se originó gracias a una alerta que se levantó ante la Oficina Local de la Niñez (OLN), y al confirmar que el local operaba de forma clandestina este martes, los equipos municipales lo cerraron de inmediato, instalando el sello de seguridad correspondiente.

Según el alcalde Tomás Vodanovic, se trata de una "supuesta guardería municipal que presentaba documentos falsos y papeles supuestamente firmados por mí, para ganarse la confianza de las familias, cobrar 130.000 pesos por la atención de cada niño, pero funcionar completamente al margen de la ley, sin las condiciones mínimas, vulnerando derechos de niñas y niños, y con personal que no tenía ningún tipo de calificación ni preparación para trabajar con menores".

Por lo anterior, la autoridad llamó a las familias de la comuna a tener "mucha atención sobre dónde están mandando a sus niños: estos lugares que parecen ser seguros y una solución para la familia pueden poner en grave riesgo la vida de nuestros niños, y eso no lo vamos a permitir".

Al publicar el caso en su cuenta de Instagram, el jefe comunal añadió: "Si conoces algún caso similar, te invitamos a denunciarlo directamente al municipio. La seguridad de las familias de Maipú es nuestra prioridad".

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