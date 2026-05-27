Facundo Imboden, histórico exdefensor de Universidad Católica, visitó la concentración del cuadro "cruzado" en Buenos Aires previo al duelo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores. En conversación con Cooperativa Deportes, el argentino recordó la mítica semifinal de la Sudamericana en la que cayeron 3-2 en el global ante los "Xeneizes" el 2005 y entregó su respaldo al actual plantel.

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