Creciendo Juntos: Los 25 Años de FonoInfancia
Publicado: | Fuente: Cooperativa
En esta edición de Creciendo Juntos revisamos la historia del FonoInfancia, que lleva 25 años como herramienta de Chile Crece Contigo para apoyar a niños, niñas y adolescentes en materia de orientación psicológica especializada y gratuita en materias de crianza y niñez, enfocada en los adultos como padres, abuelos o cuidadores.
Además conocimos que al número teléfono habitual 800200818 de esta prestación, se sumó el número +56932514935 para quienes necesiten apoyo a través de WhatsApp.