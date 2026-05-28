Alberto Escobar, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), abordó en Cooperativa el aumento sostenido del uso de scooters en los últimos años y advirtió que los accidentes que involucran este tipo de vehículos aumentaron un 84% respecto a 2024.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad enfatizó que el alza de uso de scooters "es un fenómeno mundial, no solamente afecta a Chile, y se están convirtiendo en la nueva movilidad. Hay un aumento significativo de los viajes diarios que se realizan y, correlacionado con aquello, la siniestralidad vial".

"Se explica por varios fenómenos: como el aumento de la temeridad y la cierta irresponsabilidad de los usuarios de estos equipos. El gran problema tiene que ver con la baja percepción de riesgo, ya que su importancia es clave. Entonces, también nos falta civilidad", alertó.

LEER ARTICULO COMPLETO