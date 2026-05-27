Pía Greene, directora ejecutiva de la Fundación Amparo y Justicia, dijo a Cooperativa tener un "diagnóstico bastante sombrío" sobre la situación de seguridad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, cuyos homicidios "han aumentado mucho el último tiempo", pero que "no los estamos viendo porque son invisibilizados".

"Es fundamental la prevención en niños, niñas y adolescentes, no solamente porque están entrando a carreras delictivas, sino porque hoy (también) están siendo víctimas de violencia letal (...). Estamos viendo (un alza) de un 110% en los últimos cinco años", afirmó quien fue jefa de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública entre 2018 y 2020, bajo Piñera II.

"Son niños de cero a seis años que están muriendo en nuestros hogares y no lo estamos viendo, porque hay decesos que están siendo invisibilizados. Entonces, no estamos previniendo (...), estamos teniendo pocas políticas para prevenir estos homicidios de niños y para prevenir también que estos niños entren en sendas delictuales. Un niño que entra en el crimen organizado o en una senda delictual es un niño potencialmente muerto", expresó.

Por ello, "nos gustaría que visibilizáramos más las muertes que hoy día podríamos llamarle 'muertes invisibles' (...). El año pasado, más de 200 muertes de niños quedaron como 'indeterminadas' o 'suicidios' o (consecuencia de) 'fractura craneal', y finalmente nunca supimos si ese niño realmente había muerto por un accidente o había sido víctima de una violencia letal o constante", afirmó Greene.

Ante esto, "una cadena de instituciones muy importante tiene que participar. Llamamos a un grupo intersectorial para la prevención y la investigación de la muerte de niños, niñas y adolescentes con once instituciones del Estado. Encontramos un diagnóstico bastante sombrío, dentro de los cuales participan el Servicio Médico Legal, las policías, el Poder Judicial, la Fiscalía y varios ministerios del Estado. Ahora, en las próximas semanas o el próximo mes, quizás, vamos a presentar una batería de propuestas con esto", aseguró la doctora en Ciencias Políticas.

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