Más de 1.200 restaurantes del centro de Santiago participarán este fin de semana en la Ruta Gastronómica Patrimonial, una iniciativa que busca rescatar la identidad culinaria en barrios emblemáticos como Lastarria, Yungay, Brasil y el casco histórico.

En conversación con Una Nueva Mañana, la gerente general de la Asociación de Turismo y Comercio del Centro Histórico, Dafne Ulloa, destacó que el centro capitalino es un lugar muy visitable todos los días del año y, que para esta ocasión, han preparado promociones especiales donde muchos locales "tendrán un 20 por ciento de descuento en carta para quienes digan que están participando en el Día del Patrimonio".

La representante gremial destacó que el evento, que se desarrolla en el marco del Día de los Patrimonios, contará con la apertura excepcional del 80 por ciento de los locales del sector, permitiendo a los visitantes realizar circuitos caminables entre museos, edificios históricos y una variada oferta de cocina chilena que se tomará las calles de la capital.

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