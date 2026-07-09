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Tópicos: País | Judicial

A prisión dueña de hogar de adultos mayores de Pucón acusada de maltratar a una de sus residentes

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Juzgado de Garantía de la comuna decretó la cautelar contra Cynthia Seymour por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.

La imputada había sido condenada recientemente por tres delitos de maltrato corporal relevante a personas de la tercera edad y a un discapacitado.

A prisión dueña de hogar de adultos mayores de Pucón acusada de maltratar a una de sus residentes
 Jan Krivec / Unsplash

La mujer deberá permanecer en el CDP (Centro de Detención Preventiva) de Villarrica durante el plazo de 60 días fijado para la investigación.

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La Justicia envió a prisión preventiva a Cynthia Seymour, propietaria y administradora de la residencia para adultos mayores "El Legado del Nono" (ubicada en Pucón, Región de La Araucanía), por presuntamente maltratar a una residente que, posteriormente, falleció.

Según el Ministerio Público, el hecho ocurrió en 2023 y se suma a otra condena contra la imputada como autora de tres delitos de maltrato corporal relevante a adultos mayores y una persona en situación de discapacidad, acontecidos entre 2021 y el año mencionado anteriormente.

"Por estos nuevos hechos y delitos, la Fiscalía solicitó (al Juzgado de Garantía de Pucón) la prisión preventiva, considerando que, a nuestro juicio, la libertad de la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad", dijo el fiscal Jorge Calderara.

"Dados los antecedentes contundentes que se esgrimieron en la audiencia, la jueza de garantía decidió decretarla y, por lo tanto, deberá permanecer en el CDP (Centro de Detención Preventiva) de Villarrica durante el plazo de 60 días fijado para la investigación", agregó.

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