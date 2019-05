Descubren nueva "celda VIP" en ex Penitenciaría

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó el traslado de tres internos tras el hallazgo de una celda VIP en el marco de un allanamiento en la ex Penitenciaría de Santiago.

En el recinto se encontraron armas blancas, licor artesanal, celulares con sus cargadores y un refrigerador con carne, además de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, mientras que se descubrió una celda con cerámicos, espejos, luces, equipos de sonido y hasta un televisor.

Larraín aseveró que "en el allanamiento que se hizo ayer, tres internos fueron trasladados a la cárcel de Alta Seguridad, porque fueron encontrados algunos elementos indebidos, entre ellos una celda tipo VIP, que obviamente no corresponde".

"Vamos a tomar medidas drásticas que afectan también a funcionarios penitenciarios que se vean involucrados en esta materia, preparándolos de inmediato y generando también un software para registrar estas actividades y también software para registrar todos los castigos y sanciones que se adoptan", confirmó.

"Es una realidad, no es un hecho aislado lo que ocurrió en Colina 2. Ocurrió ayer aquí y está ocurriendo en todos los planteles. Seguiremos trabajando para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que los planteles penitenciarios son para custodia y para preparar a los internos para la reinserción, para que vuelvan a trabajar y no para que aquí se sigan cometiendo actos indebidos, ilícitos y delictuales", añadió el ministro.

La autoridad confirmó que se pondrá en marcha un plan de "tolerancia cero" debido al "aumento significativo del narcotráfico y actos delictuales al interior de los establecimientos penitenciarios, los que constituyen un foco de peligro no sólo

para el orden interno sino también para el exterior".

El director de Gendarmería, Cristián Alveal, expresó que "cuando tienen distintas condiciones de habitabilidad, como por ejemplo cerámicos, luces, claramente eso no está permitido, y estamos impulsando erradicar, porque más que las condiciones en particular sean cómodas, aquí hay muestras de poder, y el poder dentro de la cárcel no lo podemos permitir en ningún grupo ni persona".

"Tenía televisor, hay fotos que lo demuestran. Lo que queremos dejar claro nosotros es que no pueden expresarse dentro de la cárcel espacios que estén a cargo de internos relacionados con narcotráfico, porque se poder es el mismo que utilizan (...) El poder lo tiene Gendarmería", agregó.