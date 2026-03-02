En Maipú, La Granja y Estación Central buscan a los reos fugados de la ex Penitenciaría

Funcionarios de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI realizaron este lunes amplios operativos en las comunas de Maipú, La Granja y Estación Central en busca de Juan Flores Valenzuela y Tomás González Quezada: los dos reos que la semana pasada se fugaron desde la ex Penitenciaría disfrazados de gendarmes.

En Estación Central, el operativo incluyó al espacio comunitario Pablo Vergara Toledo, ubicado en el sector de la Villa Francia, en momentos en que niños participaban en un taller de capoeira, lo que generó molestia de los padres.

Flores Valenzuela se encuentra condenado a presidio perpetuo por femicidio, y González Quezada está sentenciado a 16 años por porte y lanzamiento de artefactos incendiarios.