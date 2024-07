Gobierno confirmó que la nueva cárcel de alta seguridad será construida en Santiago

El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que la nueva cárcel de alta seguridad anunciada por el Presidente Gabriel Boric será construida en la comuna de Santiago.

Como ya se había trascendido, este nuevo recinto penitenciario será construido a un costado del penal Santiago I, en Avenida Pedro Montt.

Cordero reveló esta tarde que "acabo de firmar el oficio dirigido al Ministerio de Vivienda que tiene por propósito hacer efectiva la atribución conferida por la Ley 21.636 aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado y que el Ejecutivo presentó en junio del año 2023, con el propósito de ampliar establecimientos penitenciarios".

El Ejecutivo, precisó, "por las razones que están indicadas en la ley que son razones de seguridad pública, entre otras, ha ejercido dicha atribución con el propósito de ampliar el Penal Santiago I hacia los predios que se encuentran en la actualidad destinados a Gendarmería en la esquina de Club Hípico -y adquirido el año 2011 con ese fin-, y en segundo lugar al de Instituto de Desarrollo e Investigación del Ejército que está en esa zona".

CRÍTICAS DESDE SANTIAGO

En esta línea, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), criticó nuevamente que "nuestro sector ya alberga el mayor complejo carcelario del país, tenemos cerca del 20% de la población penal de Chile".

"Las políticas tienen que ser coherentes: no puede ser que, por un lado, queramos más seguridad para la capital de nuestro país y, por otro lado, no exista una posibilidad de instalar una cárcel que afectaría más aún a todas las externalidades que ya sufren los vecinos del sector de Pedro Montt", dijo.

Los vecinos del Barrio Rondizzoni se manifestaron en contra de este recinto penitenciario esta mañana en las cercanías del Palacio de La Moneda. La vocera de Paola Moreno lamentó que "nuestra calidad de vida ya está desmejorada por las penitenciarías y por el Centro de Justicia. Imagínate con una cárcel de alta seguridad, en donde la calidad de visitas y donde los reos van a ser de alta peligrosidad".

"Las grandes organizaciones delictuales las están llevando a nuestro barrio", expresó.

OPOSICIÓN Y OFICIALISMO A FAVOR DE LA NUEVA CÁRCEL

La diputada Camila Flores (RN), integrante de la Comisión de Seguridad, luego de una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que "nosotros vamos a respaldar al Gobierno con esta decisión", aseverando que los terrenos en la comuna de Santiago no puede disponerse para una "alternativa distinta a no construir, por ejemplo, una cárcel; estos terrenos no se les puede dar una naturaleza de comités de vivienda ni de otras características".

Coincidió la senadora y timonel socialista, Paulina Vodanovic, quien afirmó que "ese barrio ya tiene toda la infraestructura, se están construyendo instalaciones nuevas del Servicio Médico Legal también en las inmediaciones, está el Centro de Detención Preventiva, por lo tanto, lo lógico es que se utilice todas estas condiciones para que se establezca también este penal de alta peligrosidad".