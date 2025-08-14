"Negligencia funcionaria": Dos presos fueron liberados por error en la Región de Coquimbo

Gendarmería confirmó que dos reos que se encontraban cumpliendo condenas en distintas cárceles en la Región de Coquimbo fueron liberados por error.

El director nacional subrogante de la institución, Rubén Pérez, calificó los episodios como "negligencia funcionaria", y anunció una investigación interna, según consignó Las Últimas Noticias.

De acuerdo con el diario, uno de los reclusos, preso en la cárcel de Copiapó, estaba condenado por dos delitos: por uno de ellos lo sentenciaron a 41 días de presidio, y por el otro, a 541, pero cuando cumplió los 41, lo dejaron libre.

El otro reo cumplía condena en la cárcel de La Serena. Sin embargo, estando dentro de la cárcel, fue condenado por el delito de microtráfico, por lo que, una vez cumplida la condena del delito original, debía sumársele la condena por el delito que cometió adentro. Pero cuando cumplió la condena primigenia, lo dejaron libre.