Temuco: Liberaron por error a un acusado de estafa

Un imputado por estafa fue liberado por error desde el Centro Penitenciario de Temuco, en un hecho que, según primeras versiones, se debe a una equivocación de procedimiento de funcionarios de Gendarmería.

La situación motivó que el Ministerio de Seguridad Pública ordenara un sumario interno y evaluara posibles acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

El ministro Luis Cordero recalcó que "la investigación apunta tanto al ámbito administrativo como al penal, con el fin de determinar si existió negligencia inexcusable o un actuar deliberado".

Desde la Dirección Regional de Gendarmería, encabezada por Denise Melgarejo, no se han pronunciado sobre el caso, pese a las consultas realizadas durante esta jornada.

El diputado por la zona, Andrés Jouannet (Amarillos), calificó como "absolutamente inentendible" la liberación por error del imputado, y emplazó tanto a la Dirección Regional como a la Dirección General de Gendarmería a entregar explicaciones.

"Hoy día hay que ser mucho más rigurosos, porque los errores frente al crimen organizado son impresentables ante una ciudadanía que está con miedo, donde el crimen organizado actúa con total impunidad, y más encima se libera a personas que deberían estar privadas de libertad", sostuvo.

Este hecho se suma a la liberación de otros dos internos desde los recintos penales de La Serena y Copiapó, procesados por delitos de tráfico de drogas, en un contexto general aún marcado por la insólita liberación del sicario del "rey de Meiggs", quien aprovechó para huir de Chile.