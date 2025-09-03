Tres detenidos por amenazas de muerte al alcaide de la cárcel de Talagante

Tres sujetos fueron detenidos por las amenazas de muerte que recibió el alcaide de la cárcel de Talagante, a quien le llegó una corona de flores y una bolsa de municiones de distinto calibre al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP).

El hecho fue denunciado por la Asociación de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería (ANOP), que evidenció las amenazas que recibió el jefe de la unidad penal el pasado 29 de agosto.

La situación fue posteriomente denunciada ante el Ministerio Público y motivó detención de tres presuntos involucrados.

Se trata del conductor del vehículo que llegó hasta el centro penitenciario; el familiar de un reo que se encuentra dentro de la cárcel de Talagante, y quien portaba el arreglo floral.

Los acusados están siendo formalizados esta jornada en el Juzgado de Policía Local de la comuna.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la situación y afirmó que "las amenazas formuladas contra funcionarios de Gendarmería son inadmisibles", por lo que "el Estado no solo va a amparar a los funcionarios amenazados y les asiste en las acciones que corresponda, sino (que también) insistirá fehacientemente en la persecución de aquellos que han sometido a esos funcionarios a ese amedrentamiento".

En cualquier caso, "los funcionarios de Gendarmería, como bien ha señalado su director, no se dejan amedrentar por situaciones de estas características", sostuvo el extitular de Justicia.