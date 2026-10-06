Caso Hermosilla: Fiscalía confirmó que embajador Gabriel Zaliasnik está imputado

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó este martes que el actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, mantiene la calidad de imputado en la investigación penal sobre presuntas irregularidades en nombramientos de jueces, indagatoria originada como una arista del denominado caso Hermosilla.

"No voy a adelantar nunca las formalizaciones por la prensa", señaló la jefa del Ministerio Público regional al ser consultada respecto de las diligencias pendientes y eventuales audiencias.

Pese a que no profundizó en la materia, la persecutora sí precisó el estatus formal del diplomático en la carpeta investigativa: "es conocido que tiene calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas".

La mención de Luis Hermosilla

El nombre de Zaliasnik cobró relevancia investigativa luego de que el penalista Luis Hermosilla lo mencionara en su más reciente declaración judicial prestada ante el Ministerio Público.

En dicha instancia, el imputado abordó supuestas conversaciones y coordinaciones orientadas a influir en designaciones dentro de la magistratura.

Las declaraciones judiciales recientes de Luis Hermosilla reactivaron el interés público sobre la arista. (FOTO: ATON)

Cancillería: "Los cargos de confianza están siempre siendo evaluados"

La situación procesal del representante en Tel Aviv generó la reacción del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien señaló que desde el Ejecutivo son "absolutamente respetuosos de los procesos judiciales, de la independencia del Poder Judicial. Eso para nosotros es extremadamente importante".

De todas maneras, afirmó que "los cargos de confianza -los embajadores pertenecen a esa categoría- están siempre siendo evaluados".

Finalmente, interrogado sobre si la indagatoria penal podría forzar una pronta remoción del diplomático, el secretario de Estado reiteró que "no tengo los antecedentes (...) pero lo importante es que todos los cargos de confianza están siendo permanentemente evaluados".

Samuel Donoso rompe el silencio con evasivas en Tribunales

De forma paralela, la atención se concentró en el abogado Samuel Donoso, quien también figura como imputado en la arista de nombramientos judiciales tras el testimonio de Hermosilla.

A su salida de la sala de la Corte de Apelaciones, el jurista se negó a responder por su vínculo con la bullada trama.

"No me voy a referir a ningún tema hasta que termine la audiencia. Nada. No me voy a referir a esos temas, estoy en un alegato acá", señaló el jurista, pidiendo respetar el conducto regular.

Donoso figura como imputado en la arista de nombramientos judiciales derivada del caso Hermosilla. (FOTO: ATON)

"Esas investigaciones están los tribunales de justicia y la Fiscalía. Hay que respetar esas cosas. No me voy a referir a sus preguntas", puntualizó.

El trasfondo formal que reunió a los intervinientes fue la revisión de los recursos que buscan anular el fallo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, resolución que absolvió a los acusados en el caso SQM.

El Ministerio Público insistió ante la Corte de Apelaciones en la necesidad de reexaminar el material probatorio desestimado en primera instancia.