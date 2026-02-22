Andes Iron dice que fallo por Dominga es "uno de los casos icónicos de la permisología en Chile"

La empresa Andes Iron, desarrolladora del bullado proyecto minero Dominga, abordó este domingo el fallo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que anuló la resolución del Primer Tribunal Ambiental emitida en febrero de 2025, que exigía alComité de Ministros votar nuevamente la iniciativa.

El tribunal de alzada determinó que la resolución emitida por el Primer Tribunal Ambiental "no estableció ningún derecho a favor de alguno de los intervinientes", por lo que consideró que su aplicación resulta improcedente.

Ante el nuevo revés judicial, Andes Iron emitió este domingo un comunicado en el que afirmó que el fallo "nos sorprende y desilusiona, ya que llevamos 12 años en tramitación siendo uno de los casos icónicos de la permisología en Chile que sigue sin solución".

"No obstante, queremos ser claros al afirmar que en ningún caso esta decisión nos desanima ni altera nuestra convicción de seguir adelante con el Proyecto Dominga", enfatizó la compañía.

"La resolución de la Corte de Apelaciones es estrictamente procedimental y no se pronuncia sobre la validez técnica y ambiental del proyecto, a la suficiencia de los antecedentes aportados o el mérito de las consideraciones sustantivas previamente discutidas, las cuales siguen plenamente vigentes", complementó.

"El fallo de la Corte de Apelaciones no está respaldado"

La propietaria de Dominga aseguró que el proyecto "ha superado rigurosas revisiones por parte de organismos especializados, incorporando exigentes estándares ambientales y compromisos sociales concretos para la Región de Coquimbo. La justicia ambiental y todos los procesos ambientales han señalado que Dominga cumple con la normativa".

La empresa también abordó la resolución del Comité de Ministerios de enero de 2025, que incorporó dos argumentos para rechazar Dominga (amenaza sobre la algarrobilla e inexistencia de un plan de contingencia).

"Confiamos en que estos serán, una vez más, totalmente desestimados en las instancias que correspondan, ya que se trata de materias que ya habían sido objeto de discusión administrativa y judicial en instancias previas y, por tanto, han sido desestimadas por la propia autoridad administrativa", respondió.

Finalmente, la compañía anunció que "analizará con detención todas las alternativas jurídicas que la institucionalidad contempla, convencidos de que el fallo de la Corte de Apelaciones no está respaldado ni por el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni por la legislación aplicable".