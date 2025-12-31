Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Barriga reveló que Fiscalía le ofreció un acuerdo: "Lo rechacé porque soy completamente inocente"

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La exalcaldesa utilizó sus redes sociales para confirmar que no aceptó la propuesta del Ministerio Público, que buscaba un juicio abreviado a cambio de reconocer delitos.

"Es por eso que viene la preparación de un juicio o un juicio, porque es ahí donde se puede demostrar mi inocencia", adelantó la exfigura televisiva.

"Ese acuerdo consistía en reconocer alguno de los hechos que me están imputando, el cual yo rechacé porque soy completamente inocente", manifestó Cathy Barriga en Instagram.

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, rompió el silencio este miércoles sobre su situación judicial y reveló haber rechazado un acuerdo propuesto por la Fiscalía Oriente, que ayer formalizó la acusación por cuatro delitos relacionados con su gestión en el municipio y solicitó una pena que supera los 23 años de presidio.

Vistiendo una bata blanca y mediante un mensaje directo a sus seguidores, la otrora jefa comunal explicó que el Ministerio Público le ofreció una salida alternativa para evitar el proceso judicial extenso: "Ese acuerdo consistía en reconocer alguno de los hechos que me están imputando, el cual yo rechacé porque soy completamente inocente", aseguró de forma tajante en Instagram.

"Es por eso que viene la preparación de un juicio o viene un juicio, porque es ahí donde se puede demostrar mi inocencia", enfatizó.

La exalcaldesa es acusada por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y negociación incompatible.

Contraste con sus exasesores

La estrategia de Cathy Barriga se distancia de lo realizado por otros implicados clave en la misma causa. Recientemente, su exasesor directo, Luis Japaz, y la exdirectora de Administración y Finanzas, María Isabel Palma, aceptaron juicios abreviados.

Ambos exfuncionarios reconocieron los delitos imputados por el Ministerio Público, lo que les permitió acceder a penas de libertad vigilada intensiva en lugar de presidio efectivo.

Para la Fiscalía, estas condenas previas no solo validan la investigación, sino que confirman la existencia de los delitos que hoy mantienen a la exalcaldesa como la principal imputada del caso.

