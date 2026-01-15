Boric afirmó, "desde los principios y el corazón", que Gustavo Gatica no recibió justicia

En el marco de la conmemoración de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, el Presidente Gabriel Boric utilizó este jueves la tribuna oficial en el Palacio de La Moneda para enviar un nuevo mensaje sobre el caso de Gustavo Gatica.

Ante la mirada de autoridades del Estado y extrabajadores de la institución de la Iglesia Católica que brindó apoyo a las víctimas de la dictadura militar, el Mandatario se refirió otra vez al fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo, subrayando la necesidad de establecer responsabilidades penales por las lesiones que dejaron ciego al joven psicólogo y actual diputado electo, a quien "desde una perspectiva de humanidad" -según dijo el mismo martes- considera víctima de un "crimen".

Aunque reconoció los límites de su cargo respecto a las resoluciones de otros poderes del Estado, Boric apeló a principios éticos para cuestionar el veredicto que acreditó la "legítima defensa" y un uso de armamento "justificado" por parte del uniformado.

"Como Presidente de la República no me corresponde referirme a los detalles del fallo, pero sí tengo el deber de hablar desde los principios y desde el corazón y decir que en este caso debe haber justicia. Debe haber justicia. Si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad. Nuestro abrazo, nuestro respeto, a Gustavo Gatica y su familia", expresó el líder frenteamplista.

Entre quienes escuchaban al Mandatario se encontraba la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien, al finalizar la ceremonia, fue requerida por la prensa respecto a si consideraba que el Ejecutivo estaba vulnerando la autonomía judicial con este tipo de emplazamientos. La magistrada optó por una estricta cautela y se limitó a señalar que respeta la división de poderes, evitando cualquier confrontación directa con las palabras de Boric o un respaldo explícito a los jueces que dictaron la absolución de Crespo.

Durante su discurso, el Presidente también aprovechó de abordar su reciente reunión con el Mandatario electo, José Antonio Kast, asegurando que el diálogo institucional es imperativo tras la decisión soberana del pueblo de Chile.