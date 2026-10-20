Caso Barriga: Exalcaldesa fracasó en su intento de excluir a la municipalidad como querellante
La Justicia rechazó la solicitud del abogado de la exmilitante UDI durante la segunda jornada de audiencia de preparación del juicio oral por corrupción.
"Hay que hacer una aclaración: la casa comunal de Maipú podrá participar en las situaciones específicas ha acusado. El tribunal bien que lo determinó", precisó el defensor.
Este miércoles se espera que se resuelvan otras incidencias pendientes relativas a las querellas civiles, en un juicio que se prevé que durará meses.