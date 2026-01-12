Caso Gustavo Gatica: a horas del veredicto, defensa de Crespo acusa trato desigual de la Fiscalía

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago leerá mañana martes, a las 10:15, el veredicto tras 14 meses de juicio contra el exteniente coronel Claudio Crespo, acusado de cegar a Gustavo Gatica con disparos de escopeta antidisturbios durante el estallido social.

Esta mañana, la defensa del excarabinero expresó confianza en las pruebas que demostrarían su inocencia y denunció una persecución sesgada de la fiscalía.

Su abogado, Pedro Orthusteguy, criticó el manejo del caso como "totalmente disímil" al de otros imputados, calificando la intervención de la fiscalía como débil y centrada en confundir más que en los hechos.

Orthusteguy afirmó que, "en el caso particular de Claudio Crespo, piensen que yo fui fiscal muchos años y trabajé dentro de la Fiscalía y, por lo tanto, les puedo hablar con propiedad que este caso en particular y el tratamiento que se le ha dado a Claudio Crespo es totalmente disímil, distinto a lo que hace generalmente la Fiscalía con otros imputados".

Gatica, por su parte, dijo estar confiado de que el veredicto será condenatorio y, de no ser así, afirmó que recurrirán a todas las instancias que dispone la ley.

"Creo que fue una intervención bastante débil, se habló poco del disparo, de lo que, por lo, el hecho que nos trae acá, se habló muy poco de eso. Creo que fue una declaración que busca confundir, que busca enredar, pero de los hechos, poco", planteó.

El parlamentario electó manifestó que "estaba dudoso si venir hoy día, creo que es una experiencia igual difícil escuchar a la persona que te disparó. Sin embargo, quise venir también para ver si había algo de humanidad, algo de sensibilidad y me decepciona mucho el no haberla encontrado".