Tópicos: País | Judicial

Defensa de Claudio Crespo insiste en ausencia de pruebas para alegatos finales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El abogado Pedro Orthusteguy afirmó que no existen suficientes razones para atribuir responsabilidad penal al acusado.

Los alegatos continuarán mañana y el veredicto se dará a conocer esta semana.

Este lunes continuaron los alegatos de clausura en el juicio contra el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de efectuar disparos que dejaron sin visión a Gustavo Gatica durante las manifestaciones masivas iniciadas en octubre de 2019.

Pedro Orthusteguy, exfiscal y abogado defensor de Crespo, insistió en la falta de pruebas para acreditar la autoría del disparo que provocó el trauma ocular. Reiteró la ausencia de imágenes y testigos, así como la incapacidad de los peritajes presentados por el Ministerio Público para establecer responsabilidad penal.

"Este caso presenta lamentablemente una ausencia de testigos, pese a que había cientos o miles de personas en el lugar. No se puede realizar una identificación balística de las postas que hirieron a Gustavo Gatica y, por lo tanto, no es posible vincularlas a un arma en específico", señaló.

Por su parte, Gustavo Gatica, diputado electo por el distrito 8, afirmó: "Estoy expectante y ansioso de que esto termine y que termine con una condena. Espero que se haga justicia, porque le hace bien a nuestra democracia"

Los alegatos de clausura continuarán este martes en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y se espera que finalicen el jueves, mientras que el veredicto se encuentra fijado para el viernes 9 de enero.

