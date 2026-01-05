Defensa de Claudio Crespo insiste en ausencia de pruebas para alegatos finales

Este lunes continuaron los alegatos de clausura en el juicio contra el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de efectuar disparos que dejaron sin visión a Gustavo Gatica durante las manifestaciones masivas iniciadas en octubre de 2019.

Pedro Orthusteguy, exfiscal y abogado defensor de Crespo, insistió en la falta de pruebas para acreditar la autoría del disparo que provocó el trauma ocular. Reiteró la ausencia de imágenes y testigos, así como la incapacidad de los peritajes presentados por el Ministerio Público para establecer responsabilidad penal.

"Este caso presenta lamentablemente una ausencia de testigos, pese a que había cientos o miles de personas en el lugar. No se puede realizar una identificación balística de las postas que hirieron a Gustavo Gatica y, por lo tanto, no es posible vincularlas a un arma en específico", señaló.

Por su parte, Gustavo Gatica, diputado electo por el distrito 8, afirmó: "Estoy expectante y ansioso de que esto termine y que termine con una condena. Espero que se haga justicia, porque le hace bien a nuestra democracia"

Los alegatos de clausura continuarán este martes en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y se espera que finalicen el jueves, mientras que el veredicto se encuentra fijado para el viernes 9 de enero.