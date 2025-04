Claudio Crespo afirmó que "no me arrepiento de nada" tras filtración de videos

El exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo acusó este martes a la Fiscalía de filtrar a la prensa los videos corporales que expusieron su actuar policial durante las protestas del estallido social en 2019, a la vez que afirmó "no arrepentirse de nada" sobre su conducta en las manifestaciones.

Los registros, revelados el lunes por Ciper y mostrados en el juicio que acusa a Crespo de atacar con perdigones y cegar a Gustavo Gatica, muestran diferentes abusos e insultos del otrora uniformado hacia los detenidos.

"Te vamos a sacar los ojos", le decía el oficial a uno de los protestantes, cuando el tema de las lesiones oculares causaba controversia; y en otro reta a un carabinero que le avisa que se está quemando una persona: "Que se queme, el culiao. Que se queme. Qué te preocupai de hueás", contestó.

"Esto se lo pasaron, se lo filtraron de acá (de tribunales). Yo no tengo pruebas, pero tiene que haber sido o la Fiscalía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que no lo creo. Y lo que hicieron ellos fue exhibir a la opinión pública estos videos que son unos que están dentro del contexto, captados por la cámara GoPro que yo portaba", denunció Crespo.

"Los videos los tiene, los ha tenido Fiscalía, la fiscal (Ximena) Chong, el fiscal (Francisco) Ledezma, desde el 9 de diciembre del año 2019. Esos mismos videos los tienen en su poder, tiempo en el cual ellos podrían haber hecho acciones legales si es que estimaron que se cometió un delito", subrayó.

"No me arrepiento de nada, me importa un comino"

El excarabinero también aseguró no arrepentirse de nada, pese a que en las imágenes se exponen otros actos como el cortarle el cabello entre burlas a uno de los detenidos.

"Yo no me arrepiento de nada. Yo sigo con mi frente en alto y digan lo que quieran, me importa un comino. Yo no he matado nunca a nadie. Ni siquiera he disparado con mi arma de fuego, mi arma con munición letal a una persona. En mi carrera, jamás. Por lo tanto, estoy tranquilo. Los que tienen que juzgar esto son los jueces acá en el Centro de Justicia", señaló.

"La mayoría de los chilenos que me apoyan, van a seguir apoyándome. Un video en el que salen algunas frases no va a cambiar esto", argumentó a la prensa, que esperaba en el exterior.