Corte de Apelaciones aprobó desafuero de diputado Joaquín Lavín León

Tras una serie de aplazamientos, este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago revisó y aprobó la solicitud de desafuero en contra del diputado Joaquín Lavín León (exUDI), investigado por diversos delitos por el Ministerio Público.

El parlamentario está acusado de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros.

La investigación en su contra tiene tres aristas: la emisión de boletas ideológicamente falsas para gastos de campaña, dinero que se habría apropiado; la creación de un software con fondos públicos que quedó a nombre de un asesor; y un posible rol de "alcalde en las sombras" en Maipú mientras su esposa Cathy Barriga estaba a cargo del municipio.

Barriga también está imputada por diversos delitos, cumpliendo actualmente con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Los querellantes están satisfechos, pero la defensa recurrirá a la Suprema

Mientras que las partes querellantes y la Fiscalía dijeron estar conformes con la decisión, la defensa de Lavín León anunció que apelará, por lo que el desafuero se resolverá en la Corte Suprema.

El abogado defensor de Lavín León, Cristóbal Bonacic, afirmó que "en ninguna circunstancia" el fallo implica que su representado sea culpable.

"Nadie ha dicho que el señor Lavín es culpable o inocente de nada; simplemente, la Corte de Apelaciones entendió que habían méritos suficientes para seguir investigando. Nada más que eso", indicó.

"En cuanto al argumento que se dio en el fallo, parece ser que éste no fue unánime, por lo tanto, hubo ministros que tuvieron una opinión distinta. Por ende, es importante conocer, para esta defensa, qué opinó la mayoría y qué opinó quienes hayan disentido de eso", sostuvo Bonacic.