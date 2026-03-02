Hércules C-130: Postergan juicio tras renuncia "intempestiva" de abogado defensor

El esperado inicio del juicio oral por la tragedia del Hércules C-130 sobre el Mar de Drake, uno de los procesos judiciales más significativos para la Región de Magallanes, debió ser postergado este lunes.

La audiencia, programada originalmente para este 2 de marzo en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, fue reprogramada para el próximo lunes.

La postergación se produjo a raíz de la renuncia de uno de los abogados de la defensa.

El tribunal determinó el aplazamiento con el fin de garantizar el debido proceso y asegurar una defensa adecuada para los acusados, quienes enfrentan cargos por cuasidelito de homicidio.

El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, expresó su pesar ante este retraso, señalando que el equipo persecutor había dedicado meses de preparación y compromiso para iniciar el proceso en la fecha prevista.

"La Fiscalía se ha preparado con mucha anticipación, hemos conformado equipos de trabajo de exclusividad para este juicio, hemos trabajado con el Poder Judicial para poder destinar aproximadamente seis a ocho meses de trabajo conjunto para poder asumir este importante desafío, pero hoy, lamentablemente, de manera intempestiva, sorpresiva, uno de los abogados de los acusados, Jorge Martínez, presentó la renuncia a la defensa de estas personas", dijo el persecutor.

Agregó que "la Fiscalía intentó, por cierto, evitar que se reprogramara este juicio".

Por su parte, los familiares de las 38 víctimas, representados por el abogado Cristián Arias, manifestaron sentimientos de frustración ante una nueva espera por justicia.

"Lamentable. Es una conducta vergonzosa de la defensa renunciar intempestivamente, provocando que no se pueda iniciar la última fase de este largo proceso que han debido soportar las víctimas en múltiples instancias judiciales y no judiciales. Ellos han comparecido a todas las instancias durante seis años y este iba a ser el inicio, posiblemente, de una de las últimas o la última etapa en que quieren tener un resultado que les explique judicialmente lo que ocurrió con sus víctimas", sostuvo el letrado.

"El tribunal actuó conforme a derecho, pero fue una conducta de la defensa completamente inaceptable, intempestiva", fustigó.

Antecedentes de la tragedia

El siniestro ocurrió el 9 de diciembre de 2019, cuando la aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) cayó en las aguas del Mar de Drake mientras cumplía una ruta desde Punta Arenas hacia la base Eduardo Frei en la Antártica y sus 38 ocupantes fallecieron, entre los que había funcionarios y civiles.

La tesis del Ministerio Público sostiene que la FACh incurrió en negligencias graves al no implementar sistemas que garantizaran la seguridad de las operaciones aéreas.

Según la Fiscalía, de haber existido una supervisión normativa adecuada, la aeronave nunca habría recibido la autorización para despegar, evitando así el fatal desenlace.