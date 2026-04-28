Revés para Martín de los Santos: Justicia rechazó reabrir investigación por golpiza a conserje

La Justicia rechazó que se reabra la investigación penal contra Martín de Los Santos Lehmann, acusado de ser el autor de la brutal golpiza al conserje de Vitacura Guillermo Oyarzún.

La defensa de la víctima insistía en la reapertura del proceso debido a diligencias pendientes, lo que fue desestimado por el tribunal.

"De lo que se debatió en la audiencia, efectivamente se pidió en su momento una audiencia de reformalización, pero no era para reformalizar por homicidio frustrado como señala la defensa, cosa que fue confirmada por este fiscal con el fiscal anterior, Felipe Sepúlveda", dijo el jefe persecutor local de Las Condes, Francisco Lanas.

"Esa reformalización tenía por objeto, a veces, un tema de gustos jurídicos, de encuadrar de un estilo distinto de un fiscal a otro los mismos hechos, pero siempre manteniendo la calificación de lesiones graves", agregó.

"De la investigación llevada a cabo, la detención en flagrancia, las declaraciones de los testigos que declaran al menos dos veces y el informe de lesiones y su complemento, el Ministerio Público estima con el principio de objetividad que lo que causa don Martín de los Santos son lesiones graves a la víctima, con un tiempo de recuperación mayor a 30 días", sostuvo Lanas.

"De hecho, el informe médico legal dice que podría ser una recuperación de tres a cuatro meses. Pero esa es la calificación jurídica por la cual hemos acusado y que sostendremos en la audiencia de preparación de juicio oral y el posterior juicio oral", cerró el fiscal.

La resolución de la Justicia de no reabrir la investigación surge mientras De Los Santos permanece detenido en Brasil tras fugarse de Chile. La Corte Suprema brasileña ya autorizó su extradición a nuestro país en febrero pasado, por lo que se considera inminente su arribo.