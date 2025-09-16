Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Tribunal condena a Alejandro Liguen Venegas por crimen de PDI en Ercilla

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Fue encontrado culpable de los delitos de homicidio, homicidio frustrado y receptación.

Tribunal condena a Alejandro Liguen Venegas por crimen de PDI en Ercilla
 PDI
El Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó "veredicto condenatorio" en contra de Alejandro Liguen Venegas, en calidad de autor del delito consumado de homicidio del inspector de la Policía de Investigaciones (PDI) Luis Morales Balcazar, además de cargos por homicidio frustrado y receptación.

Detenido en mayo de 2022, Liguen disparó en enero de 2021 con un fusil contra el detective, quien era parte de un gran operativo en la PDI en la comunidad mapuche de Temucuicui, sindicada como un sector donde se ha dado protección a violentistas involucrados en el conflicto en La Araucanía, así como sede de delitos de narcotráfico.

En su presentación, la Fiscalía detalló que Liguen "premunido de un fusil calibre .308" disparó en varias ocasiones contra el vehículo en el que se desplazaba el oficial.

El delincuente conocerá su sentencia el próximo el 29 de septiembre a las 14:00 horas. 

