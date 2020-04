Chileno acusado de asesinar a ex polola en Francia apeló su extradición

La defensa del joven chileno Nicolás Zepeda (29), acusado en Francia de la desaparición y muerte de la japonesa Narumi Kurosaki en 2016, impugnó este martes el fallo de de la Corte Suprema que autorizó en primera instancia su extradición al país europeo.

La defensa de Zepeda, acusado por la Justicia francesa de "homicidio voluntario con premeditación", pidió revocar la sentencia del juez Jorge Dahm y rechazar su traslado "por no cumplir ésta con los requisitos establecidos" en la legislación chilena, según informó la Agencia France Presse.

El escrito, redactado por la abogada Joanna Heskia, dice que la sentencia "no cumple el estándar mínimo de convicción exigido", al no poder confirmarse la ocurrencia del delito de homicidio, ni se encuentra "fundamentada conforme lo exige la normativa procesal y constitucional", por no considerar antecedentes aportados por la defensa.

En particular, según la defensa, el fallo de la Suprema no recoge los antecedentes "que dan cuenta de la posibilidad de que Narumi estaba con vida al menos varios días después de los supuestos hechos".

Zepeda es el principal sospechoso de la desaparición de Narumi Kurosaki, una estudiante japonesa de 21 años que fue vista por última vez en diciembre de 2016 en Besançon, una ciudad universitaria del este de Francia.

Los investigadores franceses sospechan que el chileno, que fue novio de la japonesa hasta unos meses antes de su desaparición, asfixió y asesinó a la joven.

Tras los alegatos, que tuvieron lugar las primeras semanas de marzo, el juez Dahm acogió la solicitud consideró que los antecedentes aportados por Francia son suficientes para inculpar al ciudadano nacional en el delito.

Según la resolución conocida el jueves pasado, ambos "mantuvieron una relación afectiva que terminó de mala manera tiempo antes, ruptura que no fue aceptada por Nicolás, dado los términos en que se refieren los múltiples mensajes que le dirigió".

El chileno cenó con Narumi la noche en la que se perdió el rastro de la joven y ambos fueron registrados por una cámara ingresando a la residencia de estudiantes donde vivía la japonesa, de donde unas horas después se vio salir solo a Zepeda.

El joven, quien se declara inocente y unos meses antes del crimen había publicado unos vídeos en internet en los que amenazaba a su ex polola, volvió poco después de la desaparición de Narumi a Chile, donde la Justicia cerró el caso.

El director de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, Antonio Segovia, afirmó por su parte que la resolución de la Corte Suprema "se encuentra completamente ajustada a las normales legales nacionales e internacionales y también a los contundentes antecedentes que ha aportado el Estado requirente para poder acreditar el delito".

Tras la apelación, la Suprema escuchará los alegatos a favor y en contra y emitirá su sentencia definitiva, en una fecha aún no determinada.