"Operación Apocalipsis": Defensor cree que el 90% de los gendarmes quedará preso

Publicado: | Fuente: ATON
En la novena jornada de formalización de la "Operación Apocalipsis", la defensa privada terminó sus alegatos y comenzaron los de la Defensoría Penal Pública, que representa a más de 15 imputados.

Hasta ahora, hay 63 acusados restantes a los que todavía no se les han asignado medidas cautelares. En este escenario, la defensa estima que, al menos, el 90% de los funcionarios de Gendarmería implicados en la trama quedará en prisión preventiva.

"Sí (se) puede salvar a alguien o (se) puede decretar una medida cautelar del artículo 155, que sería arresto domiciliario total. Desde ahí para abajo, yo creo que puede ser respecto de civiles, pero respecto de funcionarios... tengo la sensación de que al menos el 90% va a quedar en prisión preventiva", dijo el abogado privado Benjamín Escobar.

Una de las posibilidades es que el tribunal resuelva que todos los audidos vayan a la cárcel, lo que, para el abogado Mario Espinosa, director legal del Grupo Defensa, marcaría un precedente.

"(Eso reforzaría) el criterio de la gravedad institucional del delito, especialmente cuando se involucra a funcionarios públicos y posible corrupción dentro del sistema penitenciario; y puede justificar la aplicación de la medida cautelar más intensa aun cuando los imputados tengan distinto rol o jerarquía", sostuvo.

