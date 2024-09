Carmona sobre Jadue: "Daniel no tiene ninguna idea de eludir la justicia"

En El Primer Café de Cooperativa, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó este martes el cambio de la medida cautelar que el Tercer Juzgado de Garantía determinó para el exalcalde de Recoleta y figura de la colectividad Daniel Jadue, revocando la prisión preventiva y sustituyéndola por arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los implicados en el marco del caso Farmacias Populares.

"Es nuestra tremenda satisfacción, nuestra alegría, que la calidad de la medida cautelar que define el Poder Judicial haya cambiado cualitativamente. No es lo mismo estar privado de libertad en Capitán Yáber que con arresto domiciliario total en su casa, en su domicilio, con su familia. Ahí hay un cambio muy, muy importante", dijo el timonel comunista.

"Lo segundo es, políticamente, valorar que haya una coincidencia del punto de vista de la decisión del Poder Judicial con lo que dijimos desde el comienzo: no es necesaria la cautelar más extrema, no es necesario privarlo de libertad para que asista a un juicio que aún no empieza y un juicio que le falta tiempo todavía para partir", señaló, y aseguró que "Daniel ha demostrado, por su acción cívica, por su tarea pública y por su conducta intachable anterior, que no tiene ninguna idea de que va a eludir asistir a la justicia, toda vez que cooperó durante tres años con todas las peticiones que le hizo la Fiscalía; con todas las peticiones que, a su vez, también había que responderle a Contraloría".

Y añadió que "espero que (el juicio) sea sin ninguna dilación, lo más pronto posible, para que despeje absolutamente en el juicio su inocencia plena y total".

TIMONEL FRVS: "SE DIO VUELTA LA TORTILLA"

"Yo igual me alegro que Daniel Jadue esté en su casa y, tal como en el caso que anteriormente analizamos (el del abogado Luis Hermosilla, en prisión preventiva por el caso audios), esta es una figura política, pública, y aquí la derecha evidentemente trató de sacar una ventaja gigante", opinó, por su parte, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba.

La dirigenta afirmó que "el ataque que sufrió Daniel Jadue como figura política para lograr el avance de la derecha en Recoleta fue gigantesco; por lo tanto, tampoco es un caso meramente judicial: hay una presión de la opinión pública".

Torrealba planteó que "cuando uno se pregunta si (este tipo de causas judiciales) va a afectar o no va a afectar las elecciones, siempre los políticos hacen análisis partiendo de la base de que la gente es lenta de comprensión y evidentemente las personas están haciendo un juicio público también. Cuando uno ve por qué estuvo preso Daniel Jadue y ve que había una gestión que estaba dirigida a conseguir mejor situación o mejores condiciones para la gente, hace un juicio sobre eso, y cuando ve que en el caso Hermosilla había un grupo de interés buscando beneficios personales y particulares, evidentemente que el juicio público también va a ser severo".

"Va a haber un efecto político importante en estas elecciones. Esta elección no va a ser neutra, porque son dos casos de altísima connotación, con características judiciales y políticas", agregó la líder del FRVS, y agregó que, en relación al "uso político que le había dado la derecha el caso de Jadue, ahora se da vuelta la tortilla y estamos en una situación exactamente contraria".

Jadue se encuentra en calidad de imputado por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

Conocido el fallo, el Ministerio Público anunció que apelará al arresto domiciliario.