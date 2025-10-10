Caso manicure: Mauricio Ojeda cumplirá arresto domiciliario

El Juzgado de Garantía de Temuco modificó este viernes la medida cautelar que pesaba sobre el desaforado diputado Mauricio Ojeda (exRepublicanos), quien es investigado por su presunta responsabilidad en el denominado caso manicure, una de las aristas del caso convenios en la Región de La Araucanía.

La decisión implica que el exparlamentario pasará de prisión preventiva a cumplir arresto domiciliario total.

"Lo relevante para la defensa es que nuevamente, ya por cuarta vez, el Tribunal de Garantía determinó que esa medida cautelar es suficiente para garantizar los fines del procedimiento", valoró el abogado de Ojeda, Raúl Pérez Cofré.

Según afirmó el jurista, el tribunal "sostiene que mi representado se va a presentar a todas las audiencias que existan y se va a acoger a todas las instrucciones que le da la justicia respecto de su persona".

Ojeda deberá cumplir el arresto domiciliario total en su residencia ubicada en la ciudad de Villarrica. No obstante, la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco podría no ser definitiva, ya que la Fiscalía indicó que no descarta la posibilidad de apelar esta determinación.