Chile Vamos exige salida inmediata de Karol Cariola: "O nos veremos obligados a su censura"

Aunque hace sólo dos días descartaban sumarse a un eventual cuarto intento de destituir a la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (Partido Comunista), los diputados de Chile Vamos dieron un giro este jueves, y anunciaron que sí lo harán si ella no renuncia a la brevedad.

El martes, la moción de censura impulsada por el Partido Social Cristiano naufragó en la Sala, al obtener 51 votos a favor, 72 en contra y una abstención.

"A no ser que ocurra una hecatombe en tribunales, no vamos a respaldar una nueva censura. No nos prestaremos para un show mediático", señalaba el miércoles la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón.

La bancada de Chile Vamos argumentó su cambio de opinión en una declaración pública, y se basó en el pronunciamiento del Séptimo Juzgado de Garantía de Santaigo, que este jueves "validó el accionar del Ministerio Público" respecto de allanamiento al domicilio de Cariola, "en el marco de la causa (...) con ocasión de la eventual comisión de los delitos de tráfico de influencia y cohecho".

"Su tiempo terminó"

"En efecto, la Presidenta de la Cámara de Diputados, doña Karol Cariola, no pudo acreditar en sede de garantías las vulneraciones de derechos fundamentales que reclamaba", señaló Chile Vamos.

"Existían versiones encontradas en relación a la forma en que se había dado la incautación de los dispositivos de comunicación de la Presidenta de la Cámara de Diputados, lo que, por cierto, invitó a nuestra prudencia", señaló el bloque opositor, reafirmando su rechazo a "las críticas destempladas y coordinadas desde las máximas autoridades de Gobierno a diligencias concretas dispuestas por la Fiscalía, previa orden judicial".

En definitiva, "hoy, con información nueva y preocupante que vincula a la diputada Cariola con supuestos actos de corrupción, estimamos que, más allá de la presunción de inocencia y de reconocer que ocupó la testera de manera ecuánime, lo cierto es que su tiempo a cargo de la Corporación terminó" .

"Pone en tela de juicio la integridad de la Cámara"

Chile Vamos afirmó que las gestiones realizadas por Cariola a favor de un empresario chino que es amigo suyo, y a quien además le pagaba el arriendo de su departamento, supone "un daño a la Corporación que obliga (...) a emplazarla a dejar la testera de forma inmediata".

"La permanencia de la diputada Cariola a cargo de la mesa pone en tela de juicio la integridad de una institución que, con sus luces y sombras, es fundamental para nuestra democracia. (Por ende) emplazamos a la diputada Cariola a dar un paso al costado dentro de los próximos días, o nos veremos obligados a deducir su censura y la de la Mesa que, legítimamente electa, se ve arrastrada por la intransigencia de quien detenta su presidencia", advirtieron.

"Como Bancadas de Chile Vamos hemos actuado siempre de manera democrática y respetuosa de las mayorías que dieron lugar a esta mesa, pero parece no existir margen para la continuidad, al menos de su presidenta. Esperamos que esta crisis dé lugar a un debate con altura de miras, que no se enrede con maternidad u otros elementos que no tienen nada que ver con lo que se cuestiona: la credibilidad y la probidad de quien lidera la Cámara de Diputados", cierra el texto (ver archivo adjunto).

Socialcristianos valoran apoyo

Desde la bancada socialcristiana, la diputada Sara Concha valoró la decisión de los partidos de centroderecha de sumarse a su ofensiva contra la legisladora PC.

"El Partido Social Cristiano seguirá insistiendo, a medida que sigan apareciendo antecedentes, en presentar la moción de censura, y agradecemos que Chile Vamos se sume, en una señal de convicción que estamos haciendo lo correcto y que nadie está sobre la ley", señaló Concha.