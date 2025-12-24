Condenan a exalcalde de Algarrobo por fraude de más de 1.000 millones y lavado de activos

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio (Región de Valparaíso) dictó este martes un veredicto condenatorio contra el exalcalde de Algarrobo José Luis Yáñez (2016-2023), tras acreditarse su responsabilidad como autor de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Según la investigación del Ministerio Público, los ilícitos fueron perpetrados en complicidad con su expareja y extesorera municipal, Belén Carrasco, y el hermano de ésta, Sixto Carrasco, logrando defraudar al municipio mediante la alteración sistemática de nóminas de pago entre los años 2022 y 2023.

Durante la lectura del veredicto, la magistrada Rosa Caballero detalló que Yáñez (ex-UDI) y Belén Carrasco fueron declarados autores ejecutores del delito consumado de malversación, mientras que Sixto Carrasco fue condenado en calidad de cómplice.

Asimismo, los tres involucrados fueron hallados culpables del delito de lavado de activos, configurándose así una estructura criminal destinada a ocultar el origen ilícito del dinero sustraído desde las arcas municipales de la comuna costera.

Monto del fraude

Aunque la acusación fiscal cifraba originalmente el monto del fraude en 1.163 millones de pesos, el tribunal estimó finalmente una defraudación de aproximadamente 1.054 millones. Esta disminución responde a la devolución voluntaria de montos realizada por algunos testaferros que habían sido convocados por los acusados.

Pese a este ajuste, el fiscal anticorrupción, Claudio Rebeco, manifestó su satisfacción con el veredicto, calificándolo como coherente con la gravedad y complejidad de la investigación llevada a cabo.

"Se pudo advertir que los hechos son muy complejos desde el punto de vista del sinnúmero de movimientos bancarios realizados para lavar estos dineros", precisó tras la audiencia.

El persecutor enfatizó que se logró acreditar el destino de los fondos, los cuales fueron utilizados para cubrir una variedad de gastos personales y realizar inversiones. Gracias a la investigación, se han implementado medidas precautorias sobre diversos activos con el fin de asegurar la recuperación del "botín" sustraído al patrimonio público.

Fiscalía pide 12 años de cárcel

En cuanto a las sanciones, el Ministerio Público ha solicitado penas de 12 años de cárcel para el exalcalde y su pareja, además de una multa equivalente al doble del monto defraudado.

Finalmente, el tribunal fijó para el próximo 8 de enero la audiencia de comunicación de sentencia, instancia en la que se darán a conocer las penas exactas que deberán cumplir los condenados.

Actualmente, tanto Yáñez como sus cómplices se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva.