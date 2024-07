Corte de Apelaciones mantuvo prisión preventiva para Daniel Jadue

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este lunes un recurso de la defensa y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva que rige sobre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, desde el 3 de junio.

El militante del Partido Comunista (PC) cumplió 49 días desde que fue enviado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, como imputado por presunta corrupción en el caso Farmacias Populares.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputa a Jadue la autoría de delitos consumados de administración desleal, estafa, cohecho, fraude al fisco reiterado y un delito concursal, relacionados con operaciones financieras de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

El fallo de la Corte apuntó principalmente a la gravedad de los delitos imputados al alcalde, una acreditación de su participación y también la cantidad de ilícitos, pero principalmente al hecho de que desde el 8 de julio no se presentaron nuevos antecedentes que sean relevantes para la apelación.

Sin embargo, la resolución contó con observaciones de un ministro que indicó que, si se entregan nuevos antecedentes que sí sean considerados relevantes para la investigación, la defensa puede volver a apelar.

"La Corte ha mantenido la prisión preventiva. Destaco la prevención del tercer ministro de la sala, que deja establecido que medidas del artículo 155 eliminan el riesgo de reiteración y, por tanto, es la vía que hay que seguir", dijo Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de Jadue.

"Nosotros sabemos que este tipo de causas complejas tienen estas contrariedades, pero en la resolución de la Corte hoy día encontramos la guía para seguir avanzando y, una vez que reunamos eso otros antecedentes que la Corte estima, vamos a volver a reiterar esta petición, porque creemos que la situación cautelar de Jadue está pronta a terminar", aseguró el letrado.

Aunque -según el tribunal- no se presentaron antecedentes considerados relevantes, la defensa sí entregó puntos nuevos, como una hoja que detalla una enfermedad de la madre de Jadue y la expiración del plazo que permitía al jefe comunal ausentarse del cargo. Según los abogados, vencido este límite, el comunista ya no es alcalde de Recoleta y, por lo tanto, no habría un peligro de reincidencia de los delitos.

El abogado querellante Nelson Rocco, representante del exconcejal UDI Mauricio Smok, sostuvo que "todavía no se han dictado ningún acto formal que prive a señor Jadue de la calidad de alcalde de Recoleta; se ha pasado el plazo a los 45 días, hay una incapacidad que se llama temporal en la Ley de Municipios, pero no ha habido ni sesión del Concejo Municipal ni elección de un alcalde suplente y la Corte, ¿qué dice sobre esto? (Que) eso no varía la situación del señor Jadue".

Para este viernes está agendado el Consejo Municipal extraordinario donde los concejales de Recoleta deberán votar por un alcalde suplente.