Defensa de Cathy Barriga: Fiscalía abandonó tesis sobre gastos ridículos

La defensa de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, imputada por los delitos de fraude al Fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público durante su gestión (2016-2021), asegura que la Fiscalía "abandonó" los fundamentos expuestos durante la formalización de cargos de enero pasado.

El abogado Cristóbal Bonacic señaló a La Tercera que el Ministerio Público cuenta con un informe pericial contable para sustentar la reformalización del caso, que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago evaluará este jueves, texto que -en su opinión- no tiene relación con la tesis inicial del ente persecutor.

En la víspera, se informó que la Fiscalía resolvió proceder de esta manera puesto que las diligencias realizadas permitieron precisar el monto involucrado en el fraude que se le imputa a Barriga.

Según el jurista, el documento -elaborado por una funcionaria de Contraloría- consiste en "un avance que cuenta de 28 hojas aproximadamente, que no incluye ningún análisis concreto de antecedentes contables de la municipalidad", al tiempo que "revela que todos aquellos aspectos que son considerados como supuesto fraude por parte del Ministerio Público datan del año 2016. Es decir, que vienen de las administraciones anteriores".

"Esta defensa solicitó al Ministerio Público que se investigaran los años 2014, 2015 y 2016, porque se iban a dar cuenta de que todo aquello que hoy día se le imputa a la señora Cathy Barriga viene de periodos anteriores, porque es la práctica, la habitualidad bajo la cual se administró desde hace muchos años la Municipalidad de Maipú, y ahora el Ministerio Público pretende endosarle exclusivamente responsabilidad a la señora Cathy Barriga", profundizó.

En otras palabras, "el hecho de que haya habido un supuesto déficit, en ningún caso puede ser considerado sinónimo de un fraude al Fisco, porque los trabajos que se hicieron o los servicios que se contrataron iban en beneficio de la comunidad. Entonces, cuando se habla de que se acreditó un fraude, son afirmaciones voluntaristas que no se condicen con los antecedentes".

NO HAY PRUEBAS DE "GASTOS RIDÍCULOS"

Consultado sobre si cree que el informe se preparó sólo para justificar la reformalización, Bonacic aseveró no tener "ninguna duda" de que ése es el caso, pues "si usted analiza los hechos de la formalización respecto de cómo se habría generado ese supuesto déficit, estamos ante una tesis que ha sido abandonada".

"Aquí se sostuvo que Cathy Barriga había hecho gastos fuera de presupuesto, ridículos y absurdos, pero no existe ninguna diligencia de investigación que se haya realizado que apunte a determinar cuáles son esos gastos, porque son inexistentes", insistió el defensor, antes de advertir que el desfalco de 31 mil millones de pesos indagado no está acreditado en la carpeta investigativa.

"Los collares eran reconocimientos que costaron 13 millones de pesos. De ahí a 31 mil millones de pesos hay una diferencia sustancial. Y los famosos peluches, que tienen una justificación educativa, tienen un valor total de 54 millones de pesos. ¿Cómo se llega a los 31 mil millones de pesos? Yo de verdad que no sé", precisó.

Con todo, "en la formalización se indicó que en 2017 Cathy Barriga inventó gastos. Se le ocurrió hacer una serie de cosas que no estaban en el presupuesto y eso generó un déficit hacia futuro. Pero resulta que si usted ve el informe, no hay ninguna referencia a estos supuestos gastos, y segundo, se indica que en 2017 y 2018 no hay déficit. El déficit empieza sustancialmente en el año 2020, post pandemia. ¿Cuál es el análisis que hace la pericia respecto de la merma de los ingresos en ese año? Ninguno".

La única mención a tal déficit en el informe -de acuerdo con Bonacic- se remite a indicar que "al 12 de diciembre del año 2020, se produjo un déficit de 16 mil millones de pesos, lo que resulta obvio, porque resulta que ese año se percibieron muchos menos ingresos que los que se proyectaron en 2019".

"Lo único que yo puedo decir es que los hechos que se le imputan, primero, no son como se señalaron en la audiencia de formalización. Y segundo, que los hechos no constituyen delito alguno", zanjó.

"NO HAY JUSTIFICACIÓN" PARA MANTENER ARRESTO DOMICILIARIO

Este jueves, a solicitud de la defensa, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago también revisará el arresto domiciliario que pesa sobre la exalcaldesa desde enero, pues el abogado dijo a La Tercera que "no hay justificación legal para mantener esa medida cautelar".

"Las medidas cautelares tienen una razón de ser: evitar que la persona se fugue, evitar que se cometa otro delito análogo o evitar que se entorpezca la investigación, Parto por lo último; todas las diligencias que están pendientes son peritajes contables con información que entrega la misma municipalidad, o sea, no hay necesidad de cautela en ese sentido. Dos, ¿Cathy Barriga va a cometer otro delito análogo? Evidentemente, no. Tercero, ¿se va a fugar cuando ha estado ocho meses en su casa teniendo un sistema de fiscalización absolutamente anormal? No", sentenció.

Si bien el arresto domiciliario en este caso ha sido objetado por "incumplimientos reiterados" por parte de la otrora autoridad, Bonacic apuntó que "si usted contrasta la fiscalización con el 99,9% de las personas sujetas a la misma medida cautelar, resulta absolutamente excesiva".

"Ahora bien, no obstante eso, nuestra representada, ha cumplido cabalmente todas esas medidas cautelares, siendo fiscalizada hasta cuatro veces en un día y dos veces en la noche, aceptando estoicamente. Pero esperamos que se constate la inexistencia de justificación de la misma y por tanto, las rebaje".