Delegada presidencial del Biobío se desmarcó de Daniel Andrade

La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, se desmarcó de sus vínculos laborales y personales con el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, tras su detención por su rol en el caso Convenios.

La autoridad, que forma parte del grupo fundador de Democracia Viva, sostuvo que "tiene que avanzar la justicia en descubrir que es lo que fue y en alguna forma entregar cuales son los resultados de estas investigaciones que han estado ocurriendo. Transparencia absoluta, entregar toda la información es lo que yo he hecho, es lo que hay que seguir haciendo para que aquí la justicia haga su trabajo".

"Aquí no hay nadie que esté por sobre la justicia y por lo tanto tiene que seguir avanzando este proceso", añadió.

Al ser consultada sobre si se había comunicado con Andrade en el último tiempo, Dresdner respondió que "eso de la relación que yo tengo con él es algo que usted dijo, yo no lo he dicho nunca, y por lo tanto aquí lo más importante es que siga avanzando la justicia y que tengamos los resultados que se necesitan porque no puede haber impunidad".

RECONOCIÓ ANTE FISCALÍA CONOCER DETALLES DEL CASO

Durante esta misma jornada, La Tercera dio a conocer la declaración de Dresdner ante Fiscalía, en la que reveló que conocía las presuntas irregularidades ocurridas en Antofagasta, ya que se las contó la diputada Catalina Pérez, expareja de Andrade.

"Cuando la diputada Catalina Pérez me llamó para preguntarme mi opinión respecto de una información que había salido en prensa, en la cual se indicaba que ella había realizado gestiones para posicionar a Daniel Andrade en la Subsecretaría de Defensa, ante lo cual le respondí que no había ningún antecedente que pudiese sustentar dicha acusación, por lo que se quedara tranquila", aseveró.

Dresdner detalló que "me indicó que había otra situación, mencionándome que Daniel Andrade había firmado unos convenios con el seremi del Minvu Carlos Contreras, quien fue mi reemplazante como jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, respondiéndole que dicha situación si era más compleja, ya que no tiene justificación".

"Antes de que se dieran a conocer los hechos a la opinión pública, hablé con Daniel Andrade y le pregunté si estaba todo en regla, respondiéndome que sí, que había hablado con la gente del partido de Revolución Democrática, la bancada parlamentaria, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Defensa, por lo que no había ningún problema", sostuvo.

Finalmente, la delegada recalcó que "posterior a la publicación del caso en los medios nacionales, hablé nuevamente con Daniel Andrade, limitándome a solicitar los documentos de constitución de la Fundación Democracia Viva, ya que se estaba mencionando que yo era la directora, lo que no era cierto".